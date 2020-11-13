Мэра Томска Ивана Кляйна задержали силовики

Мэра Томска Ивана Кляйна задержали силовики
Мэр Томска Иван Кляйн. Фото: admin.tomsk.ru

Утром в пятницу, 13 ноября, мэра Томска Иван Кляйн задержали сотрудники правоохранительных органов.

Причины задержания пока остаются неизвестными.

«Кляйн задержан утром сегодня», — рассказал источник ТАСС в силовых структурах.

Как сообщает Telegram-канала «Наблюдатель в Томске», его вывели прямо из здания администрации в наручниках.

Ему 61 год. Иван Кляйн занимает пост мэра Томска с 2013 года. До этого работал в качестве гендиректора ОАО «Томское пиво».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники областного Следкома при содействии полицейских нагрянули с обысками в Управление ФНС 47 региона. Первой была проверка во Всеволожске, теперь начали с Гатчины.

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Иван Кляйн мэр томск


 

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