Мэра Томска Ивана Кляйна задержали силовики

Утром в пятницу, 13 ноября, мэра Томска Иван Кляйн задержали сотрудники правоохранительных органов.

Причины задержания пока остаются неизвестными.

«Кляйн задержан утром сегодня», — рассказал источник ТАСС в силовых структурах.

Как сообщает Telegram-канала «Наблюдатель в Томске», его вывели прямо из здания администрации в наручниках.

Ему 61 год. Иван Кляйн занимает пост мэра Томска с 2013 года. До этого работал в качестве гендиректора ОАО «Томское пиво».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники областного Следкома при содействии полицейских нагрянули с обысками в Управление ФНС 47 региона. Первой была проверка во Всеволожске, теперь начали с Гатчины.