В Томске задержали мэра, который производил пиво: возбуждено уголовное дело

В отношении политика завели уголовное дело из-за расширения его бизнеса.

В Томске сегодня утром, 13 ноября, задержали мэра Томска Ивана Кляйна. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета. В отношении политика возбудили уголовное дело, поводом для которого стало расширение бизнеса Кляйна – он имеет отношение к компании «Томское пиво». Таким образом, его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Мэра города задержали прямо во время рабочего совещания. Подчиненные наблюдали за тем, как на Кляйна надевают наручники, а затем ведут его к микроавтобусу СКР. Напоминаем, что Кляйн занимал высокий пост два раза подряд с 2013 года.

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