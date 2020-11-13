В Тосно возбудили уголовное дело после смерти женщины во время пожара в доме

В Тосненском районе было обнаружено тело женщины, которая погибла во время пожара в одном из многоквартирных домов. Заведено уголовное дело по статье – причинение смерти по неосторожности.

Как сообщает Следственное управление следственного комитета по Ленинградской области, пожар в одном из многоквартирных домов города Тосно произошел 13 ноября. В результате возгорания погибла женщина 1954 года рождения.

По предварительной информации, у женщины выявлены следы термического воздействия. В ходе осмотра тела видимых признаков насильственной смерти не установлено.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причина возгорания жилого дома. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

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