В Петербурге разработали технологию по борьбе с борщевиком

В Петербурге разработали технологию по борьбе с борщевиком
Борщевик может нанеси вред здоровью. Фото: Pixabay

В Северной столице ученые разработали новую технологию для борьбы с борщевиком в лесу. Препарат предназначен для ликвидации сорняка в таежной зоне.

Как сообщает 78.ru, изобретение принадлежит специалистам НИИ лесного хозяйства в Санкт-Петербурге. По словам ученых, на данный момент препарат прошел предварительные испытания.

Отмечается, что в препарате использован гербицид, который убивает борщевик в 98-100% случаев. При этом технология оказалась совершенно безопасной для других растений.

Эксперты отмечают, что их технология позволит избавиться от сорняка в таежной зоне и в зоне хвойно-широколиственных лесов в европейской части России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на борьбу с борщевиком в Ленобласти выделят более 20 млн рублей.

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