Футболист «Зенита» Барриос травмировался в матче за сборную Колумбии

Футболист «Зенита» Барриос травмировался в матче за сборную Колумбии
Вильмар Барриос. Фото: Instagram

Игрок сборной Колумбии и петербургского «Зенита» Вильмар Барриос получил травму во время матча за национальную команду против Уругвая вечером, 13 ноября.

Футболист не смог доиграть первый тайм встречи и был заменен главным тренером сборной Колумбии на 32-й минуте встречи.

На данный момент неизвестно насколько сильно травмировался Вильмар Барриос и сколько матчей он пропустит за команду Сергея Семака.

Напомним, что поединок Колумбии и Уругвая проходил 13 ноября в рамках отборочного цикла на Чемпионат мира, который пройдет в 2022 году в Катаре. Сборная Колумбии не смогла одержать победу, пропустив 3 безответных мяча от уругвайской команды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильмар Барриос был вызван на ноябрьские матчи за сборную Колумбии.

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