Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос вызван в сборную Колумбии

Полузащитник &#171;Зенита&#187; Вильмар Барриос вызван в сборную Колумбии
Вильмар Барриос. Фото: Instagram

Хавбэк петербургского футбольного клуба, колумбиец Вильмар Барриос вызван в сборную своей страны для участия в матчах отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

В пятницу, 13 ноября, сборная Колумбии выйдет на домашнее поле против команды Уругвая, а 17 ноября колумбийцев ждет выездная встреча с Эквадором. Сборной Колумбии дважды удавалось выйти в финал чемпионатов мира по футболу. Отметим, что в составе сине-бело-голубых 26-летний Барриос успел принять участие в 28 матчах. При этом забитыми голами футболист пока не отличился.

«Зенит» выкупил Барриоса за 15 миллионов евро у клуба «Боки Хуниорс», пишет NevaSport.ru. В составе петербургского клуба спортсмен дважды завоевал чемпионство России, а также победил в отечественном Кубке и Суперкубке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о скандале с интимным видео зенитовца Артема Дзюбы, из-за которого его не вызовут на матчи российской сборной.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
"Зенит" Вильмар Барриос колумбия новости спб футбол


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Диетолог рассказала, какие продукты стоит исключить из меню во время простуды
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос вызван в сборную Колумбии
Мемы о скандальном видео Дзюбы затмили выборы в США
МЧС предупреждает: в Петербург вернулся штормовой ветер
Житель Петербурга через суд добивается компенсации от любовника жены за ...
В округе «Морские ворота» разразился скандал с лишением мандата ...
Детский психолог объяснил мотивы нападения подростка, который едва не убил ...
Власти Петербурга, Москвы и областей просят Мишустина ужесточить правила ...