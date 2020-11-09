Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос вызван в сборную Колумбии

Хавбэк петербургского футбольного клуба, колумбиец Вильмар Барриос вызван в сборную своей страны для участия в матчах отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

В пятницу, 13 ноября, сборная Колумбии выйдет на домашнее поле против команды Уругвая, а 17 ноября колумбийцев ждет выездная встреча с Эквадором. Сборной Колумбии дважды удавалось выйти в финал чемпионатов мира по футболу. Отметим, что в составе сине-бело-голубых 26-летний Барриос успел принять участие в 28 матчах. При этом забитыми голами футболист пока не отличился.

«Зенит» выкупил Барриоса за 15 миллионов евро у клуба «Боки Хуниорс», пишет NevaSport.ru. В составе петербургского клуба спортсмен дважды завоевал чемпионство России, а также победил в отечественном Кубке и Суперкубке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о скандале с интимным видео зенитовца Артема Дзюбы, из-за которого его не вызовут на матчи российской сборной.