Трамп впервые усомнился в своей победе на выборах

Президент США Дональд Трамп впервые допустил, что следующую американскую администрацию, которая будет сформирована по итогам выборов, возглавит не он.

Об этом он заявил, во время пресс-конференции. Трансляция велась в Twitter Белого дома.

«Что бы ни произошло в будущем, кто знает, какой будет следующая администрация? Видимо, время покажет», — заявил Трамп.

При этом он отметил, что ни он, ни его администрация не будут уходить на карантин на из-за коронавируса.

Напомним, выборы в США прошли 3 ноября, однако официальные итоги еще не подведены. По данным СМИ, побеждает демократ Джо Байден. Многие страны уже поздравили его с победой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что команда Дональда Трампа считает, что ряд бюллетеней, которые были отданы в день выборов в одном из округов штата Аризона, не были засчитаны. В связи с этим, Дональд Трамп готов бороться со своим конкурентом Джозефом Байденом.