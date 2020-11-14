Мэр Томска Иван Кляйн пробудет под стражей до 13 января следующего года

В субботу, 14 ноября, Кировский районный суд Томска заключил под стражу мэра города Ивана Кляйна до середины января 2021 года. Градоначальник обвиняется в превышении должностных полномочий.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного суда Томска, Ивану Кляйну избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 января 2021 года.

На данный момент политику предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Сам Иван Кляйн свою вину не признает.

Отметим, что судебное заседание прошло без слушателей и посторонних лиц. Помимо этого у суда люди, поддерживающие градоначальника, собирали подписи об освобождении мэра города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мэра Томска Ивана Кляйн задержали 13 ноября рано утром прямо во время проведения онлайн-совещания. Сотрудники ФСБ вывели чиновника из здания администрации в наручниках.