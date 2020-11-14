В Британии запретят продажу автомобилей на бензине к 2030 году

В Британии запретят продажу автомобилей на бензине к 2030 году
Выгоднее всего пользоваться электромобилем. Фото: pixabay.com

Закон, запрещающий продажи автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, может вступить в силу в Великобритании в 2030 году. Об этом сообщает газета The Financial Times.

С данным предложением на следующей неделе выступит премьер-министр страны Борис Джонсон. Отмечается, что политик намерен положить конец бензиновым машинам к 2035 году. Ранее в Соединенном королевстве планировали сделать это только к 2040 году.

Кроме этого, в издании отметили, что данное заявление премьер-министра о запрете должно простимулировать автовладельцев на смену своих машин.

В целом, Великобритания также планирует к 2035 году отказаться от гибридных моделей, в которых используется и двигатель внутреннего сгорания, и электродвигатель. А также в следующем году в Королевстве будет выделено более 600 млн долларов для расширения сети зарядных станций для электрокаров. Именно они набирают популярность в Европе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге пользователей электрокаров освободят от транспортного налога.

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