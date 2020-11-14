В Румынии 10 человек погибли из-за пожара в коронавирусной больнице

В субботу вечером, 15 ноября, в румынском городе Пьятра-Нямц произошел пожар в одной из больниц. В результате проишествия скончались 10 человек.

Как сообщает местное агентство Agerpres, инцидент случился в отделении анестезии и интенсивной терапии в клиники неотложной помощи, где при пожаре находились 16 пациентов с коронавирусной инфекцией. Семеро из них находятся в критическом состоянии, среди них дежурный врач, у которого ожоги 40% поверхности тела. 10 пациентов скончались.

Отметим, что к месту пожара прибыл министр здравоохранения Нелу Тэтару. По факту проишествия возбуждено уголовное дело для выяснения обстоятельств возгорания. В стране организован кризисный штаб.

Президент Румынии Клаус Йоханнис выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Сирии автобус с рабочими подорвался на мине. Есть один погибший и пострадавшие.