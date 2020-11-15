Снег в Европейской части России выпадет в конце ноября

Снег в Европейской части России выпадет в конце ноября
Снег выпадет в Европейской части России в конце ноября. Фото: Baltphoto

Выпадение осадков в виде снега в Европейской части России в ближайшие 5-7 не предвидится, хотя температура воздуха будет опускаться до минус 10 градусов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Воздух сухой, движения нисходящие, облаков нет, фронтальных разделов не прогнозируется. Поэтому не видно снежного покрова», – рассказал эксперт.

Кроме этого, Роман Вильфанд отметил, что на юге и в центре западных регионов России погоду будет определять в ближайшую неделю антициклон. Это значит, что температура может опуститься в некоторых регионах до минус 10 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Роман Вильфанд рассказал, какую зиму стоит ждать жителям России.

По прогнозам синоптика, что зима будет умеренно холодной, обойдется без аномальных температурных явлений.

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