Эксперт рассказал, какие данные личные данные могут узнать мошенники с помощью номера телефона

Необходимо следить за своими личными данными и избегать их публикации в открытом доступе. Фото: pixabay.com

Необходимо следить за своими личными данными и избегать их публикации в открытом доступе. Фото: pixabay.com

Руководитель АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин предупредил россиян о том, какие сведения могут добыть мошенники, если заполучат ваш номер телефона.

По словам специалиста, таким образом злоумышленники могут выяснить ваше ФИО и паспортные данные, а затем и узнать о наличии собственности — недвижимости или машины, что поможет им составить представление о состоятельности потенциальной жертвы.

При этом угроза такого рода мошенничества стабильно представляет опасность — защититься от нее полностью сложно, поскольку постоянно увеличивается количество агентов, участвующих в обработке данных, растут технологии этой обработки, а также становится все сложнее контролировать безопасность личной информации. Щельцин считает, что наилучшую защиту может обеспечить электронный паспорт либо двухфакторная аутентификация там, где это возможно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, почему смартфон может выключиться во время разговора.