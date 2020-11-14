Эксперт рассказал, почему выключается смартфон во время разговора

Самыми распространенными причинами выключения смартфона во время разговора являются разрядка батареи устройства и ошибки программного обеспечения.

Как сообщает «Прайм» со ссылкой на директора информационно-аналитического агентства Telecom daily Дениса Кускова, в основном смартфон перестает работать из-за действий аккумуляторной батареи. Примерно через год она начинает давать сбои и устройство начинает работать хуже.

«На морозе батарея может полностью разрядиться в процессе разговора при 15 и даже при 50 процентах», – дополнил Денис Кусков.

Кроме этого, программное обеспечение может вызвать сбой в работе телефона. Связано это с переходом управления смартфоном от одной функции к другой.

Эксперт выделил основные действия, которые пользователь может выполнять при выявлении данных проблем. При внезапном отключении стоит произвести перезагрузку, а если потерялась связь с собеседником, то можно перевести телефон на несколько секунд в режим полета, чтобы устройство «зарегистрировалось повторно в базовой станции.

При более серьезных проблемах следует обратится к специалистам по ремонту смартфонов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что названы схемы обмана в сервисах по ремонту смартфонов.