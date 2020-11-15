«АвтоВАЗ» прогнозирует снижение продаж новых машин на российском рынке

Сдержаны прогнозы экспертов и на 2021 год. Фото: pixabay.com

Сдержаны прогнозы экспертов и на 2021 год. Фото: pixabay.com

Гигант отечественного автопрома «АвтоВАЗ» ожидает падения продаж легковых и легких коммерческих машин на первичном рынке в 2020-2021 году. Снижение составит 9-11%, заявил вице-президент компании по внешним связям Сергей Громак.

По мнению аналитиков «АвтоВАЗа» понижение по итогам текущего года составит 11%. В следующем, 2021 году ожидается некоторое улучшение, однако объем автомобильного рынка все равно будет примерно на 9% меньше в сравнении с показателями 2019 года, передает РИА Новости.

Топ-мендежер «АвтоВАЗ» считает, что обвал авторынка в ходе первой волны пандемии коронавируса удалось сдержать, благодаря принятым мерам Минпромторга. Это также помогло повысить продажи дилеров во втором полугодии 2020-го.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 18 ноября будут в шестой раз с начала года повышены цены на автомобили LADA.