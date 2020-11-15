В Петербурге отправили под арест банду квартирных аферистов, «забиравших» недвижимость умерших граждан

Суд Петербурга постановил заключить под стражу Андрея Осипова, Дмитрия Степанова и Анастасию Березину, обвиняемых в мошеннических операциях с недвижимостью.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы, злоумышленники в течение двух лет, с 2017 по 2019 годы, подделывали документы, позволяющие получить квартиру в качестве наследства. Кроме того, они нелегально приобретали право владения квартирами, которые должны были перейти Петербургу как выморочные.

Преступников задержали в четверг, 12 ноября. На данный момент им вменяются три мошеннических эпизода с недвижимостью, стоимость 1 млн, 3,3 млн и 4 млн рублей. Двое задержанных полностью отрицают вину, их соучастница, Анастасия Березина, призналась в одном эпизоде. Ранее она уже была судима по аналогичной статье.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителей Петербурга предупреждают об активизировавшихся телефонных мошенниках.