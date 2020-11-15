Дмитрий Хрусталев рассказал, как попал в больницу в Сестрорецке

Актер и шоумен Дмитрий Хрусталев впервые прокомментировал ситуацию, которая с ним произошла. В своем Instagram он рассказал, как попал в больницу в Сестрорецке.

П его словам, ему стало плохо в такси по дороге из Петербурга в Репино, он потерял сознание.

«А очнулся уже через несколько часов в больнице, куда привез меня водитель, за что ему огромное спасибо!» — написал телеведущий.

Врачи привели его в сознание. Предварительный диагноз Хрусталева — «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления».

«Все самое неприятное позади, я чувствую себя хорошо», — отметил он.

В качестве доказательства хорошего самочувствия, Дмитрий опубликовал фото с мамой.

Напомним, в субботу, 14 ноября в СМИ появились сообщения о том, что телеведущий попал в больницу №40 в Сестрорецке в тяжелом состоянии. Сообщалось, что он мог самостоятельно дышать. Иван Ургант подтвердил, что его коллега попал в больницу. Точный диагноз никто не мог сказать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в субботу вечером, 14 ноября, СМИ сообщили о госпитализации российского шоумена Дмитрия Хрусталева в одну из больниц под Санкт-Петербургом. Врачи ввели телеведущего в искусственную кому.