Из горящего дома в Сиверском эвакуировали трех человек

Из горящего дома в Сиверском эвакуировали трех человек
Справиться с огнем удалось к 16:25. Фото: Pixabay

В воскресенье, 15 ноября, в поселке Сиверский Гатчинского района Ленобласти произошел крупный пожар.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, возгорание на Красной улице произошло около 16:15. В ликвидации пожара участвовали 16 спасателей и четыре единицы спецтехники.

Огонь охватил в квартире площадь в 50 квадратных метров. Справиться с огнем удалось к 16:25.

Из соседних квартир пришлось эвакуировать трех человек. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице уже несколько часов пожарные ликвидируют огонь, площадью 1200 квадратных метров. К месту происшествия прибыл пожарный поезд и химико-радиометрическая лаборатория.

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