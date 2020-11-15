Велосипедиста, который мог ранить подростка на Пятилеток, задержали

Непонятно, как себя чувствует пострадавший.

В Санкт-Петербурге сегодня, 15 ноября, задержали подозреваемого в нападении на подростка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Все случилось накануне, в субботу, на проспекте Пятилеток. Неопрятный на вид мужчина по непонятной причине ударил ножом подростка, а затем скрылся с места происшествия на велосипеде. Первую помощь парню оказали его друзья, затем на место прибыли медики и госпитализировали травмированного.

Полицейские в скором времени отыскали подозреваемого. До этого он уже обвинялся в убийстве.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Выборге пенсионерке удалось убежать от грабителя с ножом.