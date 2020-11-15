В Стрельне в ДТП погиб один человек

Мужчина скончался прямо в больнице, ему так и не смогли ничем помочь.

В поселке Стрельна сегодня, 15 ноября, произошла серьезная авария. Об этом рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор».

По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате машина врезалась в «Форд», мужчину за рулем чешской легковушки был госпитализирован. Ему пытались спасти жизнь в больнице, но он скончался.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на мосту Бетанкура заметили перевернувшийся каршеринг. Свидетели считают, что водитель сел за руль пьяным, что и стало причиной инцидента.