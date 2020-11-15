В Стрельне в ДТП погиб один человек

В Стрельне в ДТП погиб один человек
В результате инцидента погиб мужчина. Фото: Дорожный инспектор

Мужчина скончался прямо в больнице, ему так и не смогли ничем помочь.

В поселке Стрельна сегодня, 15 ноября, произошла серьезная авария. Об этом рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор».

По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате машина врезалась в «Форд», мужчину за рулем чешской легковушки был госпитализирован. Ему пытались спасти жизнь в больнице, но он скончался.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на мосту Бетанкура заметили перевернувшийся каршеринг. Свидетели считают, что водитель сел за руль пьяным, что и стало причиной инцидента.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп смерть стрельна


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Шушарах мужчина повис на балконе 11 этажа и звал Юлию
В Стрельне в ДТП погиб один человек
Женская команда «Зенита» сыграла с «Енисеем»: матч ...
В Калининском районе заметили бездыханное тело под окнами дома
Вирусологи развеяли мифы об иммунитете к коронавирусу
Онколог перечислил ложные признаки рака
На мосту Бетанкура заметили перевернувшийся каршеринг
Ученые выяснили, какой продукт убивает 97% коронавируса за пять минут