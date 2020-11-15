На мосту Бетанкура заметили перевернувшийся каршеринг

По предварительным данным, автомобилист сел за руль пьяным.

В Санкт-Петербурге сегодня вечером, 15 ноября, произошла авария, в результате которой перевернулся каршеринг. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на мосту Бетанкура перед съездом на Ремесленную улицу. Свидетели считают, что водитель сел за руль пьяным, что и стало причиной инцидента. На место прибыли пожарные и сотрудники ГИБДД. Возможно, в результате аварии мог кто-то пострадать, но информация о травмированных не поступала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Mercedes сбил велосипедиста на проспекте Просвещения. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС, полиция и скорая. Информация о состоянии пострадавшего уточнятся.