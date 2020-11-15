На мосту Бетанкура заметили перевернувшийся каршеринг

На мосту Бетанкура заметили перевернувшийся каршеринг
В аварии мог кто-то пострадать. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

По предварительным данным, автомобилист сел за руль пьяным.

В Санкт-Петербурге сегодня вечером, 15 ноября, произошла авария, в результате которой перевернулся каршеринг. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на мосту Бетанкура перед съездом на Ремесленную улицу. Свидетели считают, что водитель сел за руль пьяным, что и стало причиной инцидента. На место прибыли пожарные и сотрудники ГИБДД. Возможно, в результате аварии мог кто-то пострадать, но информация о травмированных не поступала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Mercedes сбил велосипедиста на проспекте Просвещения. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС, полиция и скорая. Информация о состоянии пострадавшего уточнятся.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп каршеринг мост бетанкура


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Стрельне в ДТП погиб один человек
Женская команда «Зенита» сыграла с «Енисеем»: матч ...
В Калининском районе заметили бездыханное тело под окнами дома
Вирусологи развеяли мифы об иммунитете к коронавирусу
Онколог перечислил ложные признаки рака
На мосту Бетанкура заметили перевернувшийся каршеринг
Ученые выяснили, какой продукт убивает 97% коронавируса за пять минут
«Зенит» все еще хочет приобрести игрока «Манчестер Юнайтед»