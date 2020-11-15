Mercedes сбил велосипедиста на проспекте Просвещения

В воскресенье, 15 ноября, возле дома № 14 по проспекту Просвещения водитель автомобиля Mercedes сбил велосипедиста на пешеходном переходе.

«На пешеходном переходе через проспект Просвещения у дома 14, Мерседес S W220 сбил велосипедиста», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС, полиция и скорая. Информация о состоянии пострадавшего уточнятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти произошло смертельное ДТП. Как сообщили очевидцы, автомобиль марки Daewoo Nexia врезался в столб на Копорском шоссе недалеко от Соснового Бора.