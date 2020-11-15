На Копорском шоссе произошло смертельное ДТП

На Копорском шоссе произошло смертельное ДТП
Машина влетела в столб.. Фото: pixabay

В Ленобласти произошло смертельное ДТП. Как сообщили очевидцы, автомобиль марки Daewoo Nexia врезался в столб на Копорском шоссе недалеко от Соснового Бора.

По предварительной информации, 31-летний водитель не справился с управлением, в результате чего машина влетела в столб. В результате аварии мужчина погиб на месте, его пассажирка госпитализирована в тяжёлом состоянии, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Молодёжь любит скорость и это факт, но к сожалению, слишком молоды и слабый опыт вождения. Молодёжь водители, соблюдайте ПДД скоростной режим и берегите себя и своих пассажиров. Вас всегда ждут дома!!», «Куда вы всё летите?», — пишут пользователи Сети.

анее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером в четверг, 12 ноября, на Муринской дороге произошла автомобильная авария, которая серьезно затруднила дорожное движение. Очевидцы рассказывают, что там столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль.

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