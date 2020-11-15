В Шушарах мужчина повис на балконе 11 этажа и звал Юлию

В результате гражданину вызвали психиатрическую больницу.

В Пушкинском районе сегодня, 15 ноября, местные жители заметили странного мужчину. Он повис на балконе 11 этажа дома на Первомайской улице и требовал позвать ему Юлию. Девушка не шла на контакт с молодым человеком, было решено вызвать сотрудников экстренных служб. Об этом пишет Piter.tv, ссылаясь на собственные источники.

На место прибыли сотрудники психиатрической службы. Мужчина попросил их позвонить Юлии, но оба номера телефонов оказались недоступны. В итоге его сняли с балкона и отвезли в учреждение для дальнейшего разбирательства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что нетрезвый петербуржец спрыгнул на рельсы на станции метро «Обводный канал». Пассажиры, пока дебошир находился внизу, просили его «дать дорогу» поездам и не мешать движению и другим людям, которые не могут уехать.