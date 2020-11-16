На Партизана Германа мошенник обменял 80-летнему пенсионеру 15 тысяч рублей на купюры «банка приколов»

Пенсионер обнаружил подделку только на следующей день. Фото: pixabay.com

Пенсионер обнаружил подделку только на следующей день. Фото: pixabay.com

В субботу, 14 ноября, в правоохранительные органы обратился 80-летний житель Красносельского района Петербурга, который заявил о том, что стал жертвой мошенничества.

Пострадавший рассказал, что днем ранее, в пятницу, 13 ноября, находился в отделении Почты России на улице Партизана Германа, когда к нему подошел неизвестный. Мужчина предложил пожилому петербуржцу обменять денежные купюры на новые. Пенсионер согласился и отдал злоумышленнику 15 тысяч рублей.

В ответ мошенник передал старику три купюры банка приколов. Обнаружил подмену пострадавший только на следующий день. На вид мошеннику было около 45-50 лет, рост около 175-180 см, был одет в темную одежду. Полицейские изъяли фальшивые купюры и разыскивают преступника.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали велосипедиста, подозреваемого в нападении с ножом на подростка на проспекте Пятилеток.