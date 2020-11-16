Setl Group начал строить пятый детский сад в ЖК «Солнечный город»

В ЖК «Солнечный город» на юго-западе Петербурга появится детский сад, архитектурный облик которого вдохновлен детским творчеством. Проект отсылает к узнаваемому образу – детской пирамидке, составленной из кубиков. Это будет уже пятый детский садик, построенный холдингом Setl Group на территории этого жилого комплекса.

В детсаду, который появится к западу от ул. Генерала Кравченко рядом с домами десятой очереди, будут построены бассейн три на шесть метров с теплыми обходными дорожками, музыкальный и физкультурный залы, медкабинет и кабинет логопеда, а во дворе – две спортивные зоны, чтобы делать зарядку на свежем воздухе, и игровые площадки.

В садике будет 12 групп детей разных возрастов. Всего его смогут посещать 220 малышей, как и другие садики в этом квартале.

Концепции детского творчества будут соответствовать фасады здания — их окрасят в цвет топленого молока с яркими акцентами. Окна и другие архитектурные элементы выделят желтой и кирпичной штукатуркой.

Планируется, что детсад будет введен в эксплуатацию в третьем квартале 2021 года.