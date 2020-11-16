Финляндия сохранит жесткий контроль на границе после ноября

Финляндия все еще считает Россию недостаточно безопасной с точки зрения эпидемиологической обстановки. Фото: pixabay.com

Финляндия все еще считает Россию недостаточно безопасной с точки зрения эпидемиологической обстановки. Фото: pixabay.com

Власти Финляндии хотят сохранить пограничный контроль внутри Евросоюза и после ноября.

Как сообщает YLE, Финляндия планирует продолжать жесткие ограничения на поездки в целях предотвращения распространения коронавируса.

Правительство пока не видит альтернативы пограничному контролю.

Согласно шенгенским правилам, подобные ограничения не должны длиться более, чем полгода. Финляндия уже превысила срок.

Начальник отдела пограничного контроля при Пограничной охране Финляндии Туомас Лаосмаа отмечает, что при принятии законов не учитывалось, что могут произойти такие чрезвычайные ситуации, как пандемия. В итоге, Еврокомиссия будет решать, насколько правомерно действует Финляндия.

По последним, с начала пандемии в Финляндии зафиксировано 19 419 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 14 тысяч пациентов, умерли 369 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Финляндии хотят подготовить закон об открытии туризма к Рождеству. В МВД опровергли эти данные и сообщили о то, что страна останется по-прежнему закрытой для российских туристов. До этого издание Yle сообщало о том, что открыть границы могут из-за полного отсутствия туристов.