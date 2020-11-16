Назван лучший фильм года по версии People’s Choice Awards

Назван лучший фильм года по версии People’s Choice Awards
"Плохие парни". Фото: кадр из фильма на kinopoisk

Главным фильмом года по версии американской премии People’s Choice Awards стал боевик «Плохие парни навсегда» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом. Об этом сообщает портал Deadline.

Картина «Будка поцелуев – 2» победила в номинации «Лучшая комедия». Лучшим драматическим фильмом признан «Гамильтон».

Мультфильм «Вперед» оказался лучшим для семейного просмотра.

Уилл Смит одержал победу в категории «Лучший актер», а лучшей актрисой признали Тиффани Хэддиш. Лучшим сериалом стала «Анатомия страсти».

Награду «Лучший драматический телесериал» получил «Ривердейл», среди фантастических сериалов выбрали «Вайнона Эрп».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что боевик «Плохие парни» продолжает удерживать лидерство в прокате. Лента собрала больше, чем прогнозировали эксперты. В свой второй уикэнд в США боевик «Плохие парни навсегда» заработал 33,6 миллионов долларов. Указанная сумма для проекта, стоимость которого составила 90 млн долларов, означает неминуемую окупаемость уже в ближайшее время.

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