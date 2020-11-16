Петербургский охранник проведет 5 лет в тюрьме за убийство дебошира в хостеле

Куйбышевский районный суд огласил приговор в отношении местного жителя, который будучи охранником совершил убийство в хостеле. Мужчина успокаивал нарушителя и в результате инцидента убил его.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, охранник признан виновным и будет отправлен в исправительную колонию строгого режима на 5 лет, а также будет лишен возможности занимать должность сотрудника охраны сроком на 2 года.

По версии следствия, мужчина, занимающий должность охранника, прибыл на место вызова в хостел на улице Достоевского в доме №36 23 октября. Работники гостиницы вызвали службу помощи из-за жильца заведения, который в состоянии алкогольного опьянения отказывался покидать помещение.

В итоге, у охранника и данного гражданина возник конфликт, в ходе которого первый нанес резиновой палкой серьезные телесные повреждения. Мужчина скончался через несколько дней в помещении общественного туалета Ладожского железнодорожного вокзала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержали охранника, подозреваемого в убийстве коллеги.