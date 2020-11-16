В Петербурге количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, снизилось на 13,7%

В Петербурге количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, снизилось на 13,7%
Снижается преступность в сфере незаконного оборота наркотиков среди подростков, иностранных граждан и лиц без гражданства. Фото: УТ МВД РФ по СЗФО

В Северной столице количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в 2019 году снизилось до 13,7% от общего числа преступлений.

Об этом губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил президенту России Владимиру Путину на онлайн-заседании, посвященному стратегии антинаркотической политики на период до 2030 года, передает Смольный.

Кроме этого, Александр Беглов отметил, что в текущем году численность данных преступлений также продолжает уменьшаться.

«Наблюдается устойчивая тенденция к снижению общего уровня распространенности наркологических заболеваний. В Петербурге за 2017-2019 годы этот показатель снизился на 10,5%. Сейчас он в два раза ниже, чем в среднем по России», – говорится в сообщении Смольного.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге полиция искала наркотики в клубах на Литейном и Конюшенной.

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