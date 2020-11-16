В Петербурге молодая семья изнасиловала мужчину и сняла весь процесс на видео

Семья изнасиловала мужчину и сняла весь процесс на видео. Фото: Pixabay

Семья изнасиловала мужчину и сняла весь процесс на видео. Фото: Pixabay

В Северной столице молодая семья решила необычным образом отдохнуть и вызвала мужчину с сайта знакомств для секса втроем.

Как сообщает РЕН-ТВ, мужчина прибыл по вызову и начал заигрывания с женой. Супругу данное поведение гостя не совсем понравилось, и он решил наказать провинившегося. Жена охотно поддержала идею мужа, и они вместе изнасиловали «любовника», который, казалось бы, прибыл в квартиру немного для других целей.

После завершения мероприятия, пара потребовала с мужчины 200 тыс. рублей за молчание, а точнее, чтобы видео, которое они все время снимали, не утекло в сеть.

Молодой человек уже обратился в правоохранительные органы для возбуждения дела. На данный момент «любовник» проходит медицинское обследование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в петербургский охранник проведет 5 лет в тюрьме за убийство дебошира в хостеле.