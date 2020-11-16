В Петербурге полицейским выплатят премии в 25 тысяч рублей за охрану правопорядка

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о выплате премий для сотрудников полиции за охрану правопорядка в 2020 году.

Как сообщают в Смольном, премия «За отличное исполнение обязанностей по охране правопорядка на территории Санкт-Петербурга» будет присуждаться за выдающиеся заслуги.

Например, получить ее смогут сотрудники, которые проявили смелось и отвагу при выполнении служебных обязанностей по обеспечению правопорядка и общественной безопасности, пресечению и предотвращению преступлений, административных правонарушений и террористических актов.

Также премию смогут получить и те, кто рисковали своей жизнью для раскрытия преступлений или обеспечения порядка в городе.

Выдать поощрение в текущем году смогут 220 сотрудникам полиции. Сумма премии составит 25 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге полиция со стрельбой ловила лихача на «Ауди» без прав.