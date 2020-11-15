На севере Петербурга полиция со стрельбой ловила лихача на «Ауди» без прав

На севере Петербурга полиция со стрельбой ловила лихача на &#171;Ауди&#187; без прав
Нарушителя-лихача доставили в территориальный отдел полиции для составления протокола. Фото: pixabay.com

В субботу, 14 ноября, полицейским Северной столицы пришлось устраивать погоню за самоуверенным водителем «Ауди». В ходе преследования стражи порядка даже применили табельное оружие.

Мужчина за рулем «Ауди» привлек внимание инспекторов ГИБДД, нарушая правила дорожного движения. Водителя «Ауди 80» заметили на 3-м Верхнем переулке в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Сотрудники полиции попросили нарушителя остановиться, однако тот лишь набрал скорость, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Тогда полицейским пришлось гнаться за ним и совершить несколько предупредительных выстрелов по колесам — это остановило лихача. Оказалось, что за рулем иномарки находился 22-летний молодой человек, уже лишенный водительских прав. Добавим, что при стрельбе никто не пострадал.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские разыскивают бездомного, ударившего ножом подростка на проспекте Пятилеток.

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