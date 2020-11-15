Полиция Петербурга разыскивает бездомного, который ударил ножом подростка в Невском районе

Около девяти часов вечера 14 ноября, на парковке на проспекте Пятилеток в Невском районе Санкт-Петербурга получил ножевое ранение в живот 16-летний подросток.

Чрезвычайное происшествие случилось на глазах товарищей пострадавшего, находившегося вместе с ним. Ребята рассказали, что трагедии предшествовала конфликтная ситуация, сложившаяся между ними и мужчиной, похожим на бездомного. Апогеем стычки стало нападение бомжа с ножом на их друга. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

Пострадавшего школьника госпитализировали. В данный момент правоохранители разыскивают нападавшего. По описанию очевидцев, это был мужчина 30-35 лет, ростом около 190 см, худощавого телосложения. На нем была черная куртка и черные кроссовки, сообщает телеканал 78.ru.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице задержали подростков, которые напали на дворников с газовым баллончиком.