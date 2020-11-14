В Петербурге задержаны подростки за нападение на дворников

В Петербурге задержаны подростки за нападение на дворников
Дворники. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

В Северной столице сотрудники полиции задержали трех подростков в возрасте 17 и 16 лет, которые в октябре напали на дворников в Кировском районе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, установить причастность к преступлению подростков правоохранительные органы смогли после опроса.

По версии следствия, в начале октября на Трамвайном проспекте неизвестные нанесли телесные повреждения трем дворникам. Подростки требовали денежные средства под угрозой применения газового баллончика.

В отношении несовершеннолетних нарушителей возбуждено уголовное дело. Одному из подростков избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Остальные опрошены и отпущены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Невском районе женщина чудом отбилась от насильника. Горожанка активно сопротивлялась и не оставила преступнику никаких шансов.

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