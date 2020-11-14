В Невском районе женщина чудом отбилась от насильника

В Невском районе женщина чудом отбилась от насильника
Мужчину довольно быстро задержали. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Горожанка активно сопротивлялась и не оставила преступнику никаких шансов.

В Невском районе злоумышленник пытался изнасиловать женщину, которой удалось отбиться и остаться целой и невредимой. Об этом сообщает «Мойка78».

Все случилось на улице Дыбенко – горожанка шла куда-то через узкую лесополосу. В какой-то момент на нее набросился мужчина, попытавшийся ее изнасиловать. Женщина оказала сопротивление – громко кричала и отбивалась. В итоге злоумышленник скрылся с места происшествия.

Этой ночью сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний гражданин Киргизии. Он приехал в Россию год назад на заработки, но нигде официально не трудоустроен.

В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Калининграде 11-летняя девочка забеременела: ее изнасиловал отчим. Мужчина надругался над ребенком и не один раз.

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