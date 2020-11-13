В Калининграде 11-летняя девочка забеременела: ее изнасиловал отчим

В Калининграде 11-летняя девочка забеременела: ее изнасиловал отчим
Девочка отказывалась рассказывать, как она забеременела. Фото: Baltphoto

Мужчина совершал надругался над ребенком и не один раз.

В Калининграде стало известно о беременности 11-летней девочки. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на правоохранительные органы.

Мать школьницы узнала о беременности, когда отвела ее на обследование. Врачи заявили, что девочка ждет ребенка. В случившемся заподозрили отчима девочки – 32-летнего гражданина иностранного государства. Сама школьница никак не комментировала происходящее. Мужчина сначала отрицал свою причастность, но затем подтвердил факт изнасилования. Он добавил, что вступал в интимную близость с падчерицей не один раз.

Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что египтянин изнасиловал старшеклассницу в отеле на Невском. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый отпущен под обязательство о явке.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
изнасилование калининград школьница


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге ветеринарный контроль прошли 2,2 тонны червей из Нидерландов
Мурашко заявил об обязательной круглосуточной работе Covid-лабораторий
«Черная пятница»: как петербуржцам не стать жертвой обмана в Интернете
Составлен медиарейтинг глав ЗакСов страны: на первом месте Макаров
Петербургские вузы переходят на дистанционный формат обучения
Военный, виновный в поломке вертолета, выплатит Минобороне почти 3 млн рублей
На Бабушкина сбили ребенка на велосипеде, на месте скорая
Отмена диспансеризации, перевод вузов на «дистанционку», новая ...