В Калининграде 11-летняя девочка забеременела: ее изнасиловал отчим

Мужчина совершал надругался над ребенком и не один раз.

В Калининграде стало известно о беременности 11-летней девочки. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на правоохранительные органы.

Мать школьницы узнала о беременности, когда отвела ее на обследование. Врачи заявили, что девочка ждет ребенка. В случившемся заподозрили отчима девочки – 32-летнего гражданина иностранного государства. Сама школьница никак не комментировала происходящее. Мужчина сначала отрицал свою причастность, но затем подтвердил факт изнасилования. Он добавил, что вступал в интимную близость с падчерицей не один раз.

Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что египтянин изнасиловал старшеклассницу в отеле на Невском. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый отпущен под обязательство о явке.