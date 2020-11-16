Ремонтные работы в доме на 18-линии Васильевского острова, где рухнули чердачные перекрытия, не были согласованы

Доходный дом был построен более сотни лет назад. Фото: citywalls.ru

Доходный дом был построен более сотни лет назад. Фото: citywalls.ru

В Северной столице Госжилинспекия провела незамедлительную проверку по факту обрушения чердачных перекрытий в доме №19 на 18-линии Васильевского острова.

Как сообщили в Госжилинспекции, проект перепланировки в доме по данному адресу не был согласован.

Среди нарушений выявлены повреждения системы центрального отопления. Произошел разлив воды в нижерасположенные квартиры из-за обрушения чердачных перекрытий.

Жителям дома из-за угрозы обрушения 2-х квартиры предполагается временное расселение на маневренном фонде. Отопление в квартирах отключено.

«Инспекцией поручено управляющей компании обеспечить безопасные условия проживающим гражданам в многоквартирном доме, провести обследование, подготовить заключение специализированной организации для выявления причин обрушения перекрытия, состояния чердачного перекрытия», – говорится в сообщении инспекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ходе ремонтных работ обрушился потолок в доме №19 на 18-линии Васильевского острова.