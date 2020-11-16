В доме на 18-й линии Васильевского острова во время ремонта рухнули чердачные перекрытия

В понедельник, 16 ноября, в доме №19 по 18-й линии Васильевского острова произошло чрезвычайное происшествие: в ходе ремонта обрушился потолок.
Об этом информирует пресс-служба управления МЧС России по Северной столице. Сейчас спасатели проводят проверку по факту случившегося. Сведений о пострадавших в инциденте пока не поступало. По предварительным данным, проводившие ремонт жители дома могли снести несущую стену, что привело к обрушению потолка в трёхкомнатной квартире на седьмом этаже на площади около 80 квадратных метров.
Отметим, что доходный дом №19 на 18-й линии В. О. является исторической постройкой — он был возведен в 1912 году в стиле модерн по проекту архитектора Виташевского Николая Аркадьевича.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на фасаде дома по Камской улице обрушилась огромная лоза девичьего винограда.