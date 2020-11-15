На Васильевском острове обрушилась стена «девичьего» винограда

Петербуржцы сетуют на то, что теперь на Васильевском острове стало еще меньше зелени. Фото: https://www.facebook.com/groups/StrelkaGavan/

Петербуржцы сетуют на то, что теперь на Васильевском острове стало еще меньше зелени. Фото: https://www.facebook.com/groups/StrelkaGavan/

В субботу, 14 ноября, жительница Васильевского острова поделилась фотографиями упавшего девичьего винограда, который рос на фасаде дома по Камской улице.

Снимки опубликованы в группе «От Стрелки до Гавани» в социальной сети Facebook. Автор публикации интересуется, является ли поникшая лоза сезонным явлением или виноград все же упал. Комментаторы считают, что девичий виноград все же обрушился под своей тяжестью.

«Хорошо, если не помогли упасть! А то каждый раз думаешь именно об этом», — печально отвечает автор поста. Некоторые также выдвигают пессимистичные версии о том, что лозу могли срубить или обработать вредными химикатами. Часть интернет-пользователей, однако, склоняется к версии о сильном ветре, который и стал причиной падения.

При этом петербуржцы сразу вспомнили об аналогичной ситуации, произошедшей на Петроградке, на улице Лизы Чайкиной. Как писала gazeta.spb.ru, к восстановлению гигантской лозы по инициативе местных жителей тогда привлекли даже альпинистов.