Поднимать девичий виноград на Лизы Чайкиной продолжат альпинисты

Поднимать девичий виноград на Лизы Чайкиной продолжат альпинисты
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Неравнодушные жители Петербурга смогли вернуть на стену упавшие лозы винограда на улице Лизы Чайкиной в Петроградском районе пока приблизительно на треть от его общей массы. Работы по восстановлению продолжатся, ими займутся преимущественно альпинисты.

По словам одного из инициаторов работ по подъему девичьего винограда на стену дома №18 на ул. Лизы Чайкиной Петра Синдаловского, специалисты вернутся в середине дня в пятницу, 7 августа. Сейчас растение держится вполне крепко, но занимает пока только около трети здания.

Неравнодушные жители города трудились до ночи. Фото: Telegram-канал «Петербургская диаспора»

Неравнодушные жители города трудились до ночи. Фото: Telegram-канал «Петербургская диаспора»

Процесс, напомним, начался вечером в четверг, 6 августа, и продлился до поздней ночи. Неравнодушные горожане, которые вызвались помочь восстановить облик дома, буквально не жалели своих сил. Однако виноград так просто не дался.

«Он завернулся в рулон и упал на бок. А развернуть его быстро не получилось. Мы постепенно тросами подтягиваем его наверх»,

— рассказал корреспонденту Gazeta.SPb.ru Петр Синдаловский.

Фото Baltphoto/Валентин Егоршин

Петербуржцы поднимают виноград на ул. Лизы Чайкиной

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Петербуржцы поднимают виноград на ул. Лизы Чайкиной

Напомним, дикий виноград в Петроградском районе оказался на земле по вине сильного ветра, который бушевал в городе в конце июля.

Это растение — местная достопримечательность: более чем за 10 лет оно разрослось и обвило практически половину фасада дома №18 на улице Лизы Чайкиной. По предварительным данным, его вес варьируется от 100 до 500 килограммов.

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Поднимать девичий виноград на Лизы Чайкиной продолжат альпинисты