Зеленую стену из винограда на улице Лизы Чайкиной восстановили на треть

Жители Петербурга возвращают местную достопримечательность обратно на здание.

Девичий виноград, который на протяжении 17 лет украшал стену дома на улице Лизы Чайкиной, в конце месяца стал жертвой стихии и упал на землю.

Чтобы вернуть лозу обратно, жители Петроградской стороны заручились поддержкой жилкомсервиса и промышленных альпинистов.

Работы по возвращению винограда на место начались в четверг, 6 августа. Растение решили закрепить тросами для надежности и защиты здания. На помощь подоспела и техника — оказалась задействована автовышка.

Добровольцы, которые вызвались восстановить былой облик дома не жалели сил. Работы начались с самого утра и продолжались до двух ночи.

Вернуть на законное место удалось приблизительно треть от общей массы растения. По состоянию на 6 утра все держалось вполне крепко. Петербуржцы, участвующие в восстановлении, уже активно интересуются, когда работы будут вновь возобновлены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что упавший виноград с фасада дома на Лизы Чайкиной возвращают на прежнее место.