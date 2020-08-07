Зеленую стену из винограда на улице Лизы Чайкиной восстановили на треть

Зеленую стену из винограда на улице Лизы Чайкиной восстановили на треть
Неравнодушные жители города трудились до ночи. Фото: Telegram-канал "Петербургская диаспора"

Жители Петербурга возвращают местную достопримечательность обратно на здание.

Девичий виноград, который на протяжении 17 лет украшал стену дома на улице Лизы Чайкиной, в конце месяца стал жертвой стихии и упал на землю.

Чтобы вернуть лозу обратно, жители Петроградской стороны заручились поддержкой жилкомсервиса и промышленных альпинистов.

Фото Baltphoto/Валентин Егоршин

Работы по возвращению винограда на место начались в четверг, 6 августа. Растение решили закрепить тросами для надежности и защиты здания. На помощь подоспела и техника — оказалась задействована автовышка.

Фото Baltphoto/Валентин Егоршин

Добровольцы, которые вызвались восстановить былой облик дома не жалели сил. Работы начались с самого утра и продолжались до двух ночи.

Вернуть на законное место удалось приблизительно треть от общей массы растения. По состоянию на 6 утра все держалось вполне крепко. Петербуржцы, участвующие в восстановлении, уже активно интересуются, когда работы будут вновь возобновлены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что упавший виноград с фасада дома на Лизы Чайкиной возвращают на прежнее место.

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