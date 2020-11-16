Сын Цоя подал в суд на режиссера за фильм об отце

Родственнику музыканта не понравилось, что при создании ленты были использованы изображения Цоя.

Сын лидера «Кино» Виктора Цоя Александр отправился в суд, чтобы привлечь к ответственности режиссера Алексея Учителя. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

Ему не понравилось, что режиссер использовал изображение Цоя в своей ленте. Такой ход Александр назвал незаконным. Он хочет, чтобы из фильма были убраны изображения отца и не согласен на получение компенсации морального вреда.

Также он рассчитывает, что Учитель оплатит госпошлину и нотариальное обеспечение доказательств – это чуть больше 29 тысяч рублей. Напоминаем, что в конце лета 2020 года вышел трейлер фильма «Цой». Александр Цой даже обращался к президенту России Владимиру Путину, чтобы добиться запрета выхода фильма.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Любимова высказалась о претензиях наследников к фильму «Цой».