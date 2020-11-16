В Казахстане будут производить российскую вакцину от коронавируса

Для этого в стране собираются строить специальный завод.

В Казахстане наладят производство российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщает издание «Sputnik Казахстан». Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране появится специальный завод, на котором будут выпускать препарат «Спутник V».

Он отметил, что власти уже ищут инвесторов, готовых выделить средства на возведение предприятия. Напоминаем, что Казахстан выразил готовность приобрести российский препарат еще в начале августа 2020 года. Токаев обещал, что вакцину в первую очередь получат люди из группы риска. Прививать граждан будут бесплатно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Китай заявил о неизвестной пневмонии в Казахстане. Она опаснее коронавируса. От болезни уже погибли 1,7 тысяч человек.