В Ленобласти отреставрировали 12 памятников культурного наследия

Дома в исторической части Выборга восстановили.

В Ленинградской области восстановили 12 жилых домов, которые являются памятниками культурного наследия. Они расположены в исторической части Выборга, об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

На данный момент ремонтные работы не завершены на четырех объектах. Их планируют привести в порядок в ближайшее время. В 2021 году хотят восстановить еще 10 объектов. Напоминаем, что Выборг богат на культурное наследие – там находятся около 350 важных исторических зданий. Чтобы увидеть их, ежегодно в город приезжает по полмиллиона туристов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Лопухинском саду завершена реставрация дачи Василия Громова. В здании был укреплён фундамент, очищены подвалы, отреставрированы крыша, стены, перекрытия, восстановлена кирпичная кладка дымовых труб.