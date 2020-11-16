В Ленобласти отреставрировали 12 памятников культурного наследия

В Ленобласти отреставрировали 12 памятников культурного наследия
Выборг. Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

Дома в исторической части Выборга восстановили.

В Ленинградской области восстановили 12 жилых домов, которые являются памятниками культурного наследия. Они расположены в исторической части Выборга, об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

На данный момент ремонтные работы не завершены на четырех объектах. Их планируют привести в порядок в ближайшее время. В 2021 году хотят восстановить еще 10 объектов. Напоминаем, что Выборг богат на культурное наследие – там находятся около 350 важных исторических зданий. Чтобы увидеть их, ежегодно в город приезжает по полмиллиона туристов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Лопухинском саду завершена реставрация дачи Василия Громова. В здании был укреплён фундамент, очищены подвалы, отреставрированы крыша, стены, перекрытия, восстановлена кирпичная кладка дымовых труб.

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