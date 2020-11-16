В Лопухинском саду завершена реставрация дачи Василия Громова

В Лопухинском саду завершена реставрация дачи Василия Громова
Дача Василия Громова. Фото: baltphoto.ru

В Северной столице завершились работы по реставрации деревянных конструкций и фасадов дачи лесопромышленника Василия Громова в Лопухинском саду.

Как сообщают в Смольном, в здании был укреплён фундамент, очищены подвалы, отреставрированы крыша, стены, перекрытия, восстановлена кирпичная кладка дымовых труб.

Кроме этого, в процессе расчистки в интерьерах обнаружена уникальная живопись. В подвале под залежами мусора найдены мраморные скульптуры и гипсовый бюст, предположительно, купца Федула Громова, отца бывшего владельца дачи.

Планируется размесить на даче Громова Центр искусств Петроградского района.

Напомним, что Василий Громов был лесопромышленником, а также известным садоводом. Участвовал в различных благотворительностях и вкладах по данному делу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге начали устанавливать вертикальные парковки.

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