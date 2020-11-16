В Петербурге начали устанавливать вертикальные парковки

В Петербурге начали устанавливать вертикальные парковки
Вертикальная парковка. Скриншот: телеканал "Санкт-Петербург"

В Северной столице появилось новшество для автовладельцев — вертикальные парковки. Первую конструкцию установили на улице Лени Голикова в Кировском районе Петербурга.

По словам урбаниста Екатерины Шарма, вертикальные парковки — не редкость в крупных мегаполисах. Первые подобные конструкции появились в Соединенных Штатах еще в 1949 году. Сейчас, в связи с плотной застройкой, особенно ощущается их необходимость.

Как объяснила эксперт телеканалу «Санкт-Петербург«, в Северной столице вертикальные парковки, скорее всего, будут пользоваться большой популярностью, так как в городе множество автовладельцев. Екатерина отметила, что с эстетической точки зрения парковки выглядят не самым привлекательным образом, однако этот недостаток нельзя обойти: стандарты противопожарной безопасности требуют громоздких форм и открытой конструкции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, как оформить парковочное место на улице Рубинштейна.

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В Петербурге начали устанавливать вертикальные парковки