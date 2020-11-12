Автовладельцам рассказали, как оформить парковочное место на Рубинштейна

Автовладельцам рассказали, как оформить парковочное место на Рубинштейна
Улица Рубинштейна, 23. Фото: Яндекс. Панорама.

В декабре 2020 на улице Рубинштейна откроется зона платной парковки. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга рассказали, как оформить парковочное разрешение.

Как сообщают в ведомстве, сделать это можно через МФЦ или портал госуслуг. Парковочное разрешение будет действовать в течение трех лет, а ежегодная льготная плата составит 1 800 рублей.

Отметим, что воспользоваться данной функцией может собственник жилого помещения в границах улицы Рубинштейна. Для одного автовладельца доступно не более двух разрешений. В случае коммунальной квартиры – возможно оформление одного парковочного места.

Также разрешено парковаться на данном участке при получении соответствующих бумаг жителям, которые являются многодетными семьями, владеют электромобилем, награждены знаком «Житель блокадного Ленинграда».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что платная парковка на улице Рубинштейна вызывает у жителей города вопросы.

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