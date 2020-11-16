В России не выявили повторных случаев заражения коронавирусом

В России не выявили повторных случаев заражения коронавирусом
Всем гражданам стоит носить СИЗ. Фото: Baltphoto

Эксперты заверили, что нет ни одного документированного повторного случая.

В России нет ни одного человека, который заразился бы коронавирусом повторно. По крайней мере, такие случаи не задокументированы. Об этом сообщает заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Россия 24».

«К настоящему моменту документированные случаи повторного заражения крайне редки, в России нет ещё ни одного документированного повторного случая»,

— сообщил Горелов.

Напоминаем, что в России эпидемиологическая обстановка ухудшается с каждым днем. За последние сутки зарегистрировали более 20,7 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты назвали новый фактор риска при коронавирусе. Осторожней нужно быть людям с остановкой дыхания, то есть апноэ.

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