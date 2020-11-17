Книжная сеть «Республика» подала заявление о банкротстве из-за пандемии

Книжная сеть &#171;Республика&#187; подала заявление о банкротстве из-за пандемии
Заявление поступило в суд 16 ноября. Фото: Pixabay

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление сети книжных магазинов «Республика», основным владельцем которой является известный бизнесмен Вадим Дымов.

Заявление поступило в суд 16 ноября, дата рассмотрения его обоснованности пока не назначена.

В «Республики» рассказали о причинах банкротства. Представители книжной сети отметили, что денежный поток компании в условиях пандемии не позволит исполнить обязательства и погасить задолженность перед кредиторами, сообщает РИА «Новости».

За время ограничений магазины простаивались, копились убытки. Также в пресс-службе книжной сети добавили, что ситуация с коронавирусом нанесла непоправимый ущерб финансовому состоянию компании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России ввели шестимесячный мораторий на банкротство для 1,29 млн компаний, ИП, а также системообразующих предприятий, из которых 20 компаний — петербургские. На полгода введен мораторий о возбуждении дел о банкротстве налогоплательщиков, которые наиболее сильно пострадали от коронавируса, сообщает ФНС.

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