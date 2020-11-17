Что известно об обрушении чердачных перекрытий в доме на Васильевском острове

В Петербурге продолжают выяснять обстоятельства инцидента на Васильевском острове, где в одном из домов рухнули чердачные перекрытия. Обрушение произошло во время ремонта. Gazeta.SPb рассказывает, что известно об обрушении к настоящему моменту.

Об обрушении в доме №19 по 18-й линии Васильевского острова стало известно накануне, в понедельник, 16 ноября, днем. Об этом сообщало региональное управление МЧС России. Отмечалось, что, проводившие ремонт жители дома могли снести несущую стену, что привело к обрушению потолка в трехкомнатной квартире на седьмом этаже на площади около 80 квадратных метров.

Сам дом, где произошло обрушение, был построен еще в 1912-м году. Здание в стиле модерн возвели по проекту архитектора Николая Виташевского.

Позже в Государственной жилищной инспекции уточнили, что частично в одной из квартир обрушилось чердачное перекрытие. Кроме того, специалисты установили, что обрушение повредило систему центрального отопления. В результате квартиры, которые располагаются ниже, залило водой. Отопление в здании пришлось отключить.

Кроме того, по данным администрации Василеостровского района, собственник квартиры, где произошло обрушение, купил ее в октябре этого года. Соседи в управляющую компанию на ремонт при этом не жаловались.

Оказалось, что собственник снес четыре из шести межкомнатных перегородки. Они выполняли функции не только разделения между помещениями, но и распределения нагрузок, балок основных несущих конструкций. К слову, проходил такой ремонт без согласований.

«Собственник квартиры должен понести ответственность за свои действия, согласно существующему законодательству», — уточнили в районной администрации.

Пока специалисты решили перераспределить нагрузки балок с шестого-седьмого этажа на балки пятого-шестого. Для этого в квартирах ниже в каждой комнате установили по две подпорки.

МЧС и Следственный комитет осмотрели квартиры, жителям разрешили вернуться. Ночевать дома не смогли жильцы квартиры, где произошло обрушение, а также квартиры этажом ниже. Собственник последней от маневренного фонда отказался.

Во вторник, 17 ноября, в доме начнут демонтировать упавшее чердачное перекрытие и вывозить строительный мусор. Специальной организации предстоит провести обследование. После этого будет принято решение по восстановлению перекрытий.